Novak Djokovic kritiserer "skør" Wimbledon-beslutning

De argumenterer blandt andet for deres sag med begrundelsen, at tennisspillere optræder som individer og ikke som repræsentanter for deres nationer.

Af samme årsag har russiske og hviderussiske spillere adgang til WTA- og ATP-turneringer, så længe de optræder under neutralt flag.

Omvendt roser formand i Dansk Tennis Forbund (DTF), Henrik Thorsøe Pedersen, Wimbledon og udtrykker håb om, at andre turneringer følger trop.

- Det er et meget stærkt signal. Wimbledon er en meget konservativ turnering, så det kom lidt bag på mig, da jeg så det. Men hatten af for det, og forhåbentlig kan det åbne debatten igen, siger Henrik Thorsøe Pedersen til DR Sporten.