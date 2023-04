Odense slår Nykøbing Falster og er klar til semifinalen

Odenses håndboldkvinder er sikre på en plads i DM-semifinalerne.

Det står klart efter mandagens sejr på 39-31 ude over Nykøbing Falster i slutspillets gruppe 1.

Med sejren er Odense, der slæbte to point med fra grundspillet, oppe på otte point efter tre kampe på gruppens førsteplads.

Nykøbing er noteret for to point på en tredjeplads og kan stadig håbe på at overhale Viborg på andenpladsen.