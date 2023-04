Odense Håndbold buldrede i pokalfinale med storsejr

Efter Rikke Iversen havde ført an målmæssigt i starten, tog Odenses hollandske profiler siden over, og blandt andet i kontrafasen blev jyderne straffet hårdt for mangelfulde og tandløse angreb.

Efter 21-11 ved pausen gentog historien sig i anden halvleg. Silkeborg-Voel lagde fint fra land. Blandt andet diskede den svenske målvogter Filippa Idéhn op med flere redninger.

Men fra 25-16 fulgte igen en periode, hvor Odense satte sig blytungt på kampen og lukkede helt ned for Silkeborg-Voels angreb.

Længe svingede Odenses føring på 11-12 mål, men den blev udbygget i en slutfase, hvor begge hold skiftede flittigt ud for at dosere kræfterne inden søndagens medaljekampe.