Han kom til VM med kun ti landskampe på cv’et, men etablerede sig omgående som landstræner Nikolaj Jacobsens førstevalg som venstre back.

I ni VM-kampe bombede Simon Pytlick 51 bolde i modstandernes mål. I finalen mod Frankrig scorede han ni gange og blev belønnet for bedrifterne i Sverige og Polen med en plads på turneringens allstar-hold.

Også Lukas Jørgensen var med i turneringen i januar og har dermed en VM-guldmedalje i præmiesamlingen.

Stregspilleren er i gang med sin anden periode i GOG, hvor han i denne omgang har spillet siden 2021.

I Flensburg afløser han landsmanden Simon Hald på stregpositionen. Hald rejser til sommer hjem Aalborg.

Både Pytlick og Jørgensen var i torsdags med til at besejre Tyskland 30-23 i en testkamp. Når de to lande mødes igen søndag, er det uden Pytlick, der har forladt landsholdslejren for at få et hvil.