Så lykkedes det – igen!

For blot anden gang på 18 forsøg siden 2014 – og for anden gang på få måneder – gik de danske håndboldkvinder fra banen med en sejr over Norge og fik således en lille revanche for EM-finalen i december, som Norge vandt 27-25.

Kampbilledet var ellers ret lig finalen. Danmark med en stærk start, effektivt angrebsspil og en stabil defensiv. Men også et dansk hold, der ikke var kyniske nok til at sætte de norske jenter af, når chancen bød sig. Norge, der ellers stillede uden en række profiler som Silje Solberg og Nora Mørk, der scorede otte mål i begge EM-kampe mod Danmark, blev ved med at holde sig i periferien, og ligesom i EM-finalen åd nordmændene den danske føring op i den sidste halvdel af anden halvleg.