Odense gik målamok og satte Silkeborg-Voel på plads

En anden positiv Odense-historie onsdag var, at landsholdskeeper Althea Reinhardt fik comeback efter en skadespause på næsten en måned.

Sejren betyder, at Odense konsoliderer sin plads som ligaens duks.

Klubben har to point ned til Team Esbjerg, der onsdag slog Ringkøbing Håndbold med 35-28, og tre point ned til Ikast Håndbold, som slog HH Elite fra Horsens med 32-20.

Fynboerne åbnede onsdagens opgør i et hæsblæsende tempo, men det var ikke noget, Silkeborg-Voel lod sig skræmme af. Spillerne fra det midtjyske er kendt for selv at løbe stærkt, og det gjorde de så sandelig også.