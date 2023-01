Berørt finalehelt har kæmpet for at holde modet oppe

- Sådan er det, når man har været igennem det, jeg har været igennem. Der var booket togbillet hjem, men så prøvede vi en sidste gang.

- Jeg kom tilbage i truppen, hjalp lidt til i forsvaret og havde det fint med det, og så kom jeg ind og spillede så stor en rolle i finalen. Det er rørende.

- Det er sgu svært at sætte ord på. Det har krævet meget af mig selv at holde modet oppe, og gutterne har skullet tage over, efter at vi havde forberedt os på, at jeg skulle være en del af det, siger Lauge.

Rasmus Lauge har tidligere misset store slutrunder på grund af skader. Blandt andet OL i 2016, hvor Danmark vandt. Under VM har han boet på værelse med Niklas Landin, og målmanden har haft en ekstra opgave.