De gjorde det igen-igen-igen: Håndboldherrerne er verdensmestre

For begge hold var finalen en længe ventet afslutning på en slutrunde, der vil blive husket som et organiseret kaos. Tre afgørende coronatest undervejs i turneringen. Flyrejser over Østersøen på hviledage. En finale, der ikke blot var sat til at begynde sent søndag aften, nej, pludselig blev den også rykket en halv time til kl. 21.00.

Læg dertil, at Danmark og Frankrig undervejs har spillet, hold nu fast, ni kampe på 17 dage i minimum tre forskellige byer i to lande. Selvfølgelig gav det mening, at finalen ikke altid var skøn og seværdig. Selvfølgelig var spillere som Saugstrup, Pytlick, Gidsel og co. ved at være drænet for energi.

Trætheden havde de åbenbart glemt på Scandic-hotellet. I hvert fald indledningsvist. Takket været to kæmpe redninger af Niklas Landin og en fartglad offensiv tvang Danmark sin evige rival til at forlange timeout efter seks minutter. Føringen lød på fire mål.