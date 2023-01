Stolt Nikolaj Jacobsen sendte en guldhilsen til en særlig gruppe

»Det er vanvittigt svært at sætte ord på. Det er en forløsning efter hårdt arbejde i en lang turnering. Det skal lige synke ned. At skrive historie og gøre noget, som ingen andre har gjort før, det giver lidt ekstra. For mig handler det om at få det hele til at gå op i en højere enhed, få det til at kulminere og se nogle glade spillere. Det er derfor, jeg elsker at være landstræner,« siger Nikolaj Jacobsen.

Han retter en særlig hilsen til sin stab efter guldet, der kom i hus efter en sejr på 34-29 over de olympiske mestre.