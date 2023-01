Hollandsk stjerne forlader Odense til sommer

- Jeg er virkelig glad og stolt over, at jeg var - og stadig er - en del af det hold, der vandt det første trofæ til Odense Håndbold.

- Men efter tre år i klubben føler jeg, at det er tid til at skrive et nyt kapitel i min karriere, og jeg har derfor besluttet at forlade Odense Håndbold, siger Lois Abbingh.

Hun skiftede til Odense fra russiske Rostov-Don i 2020. Under opholdet i den danske klub har Abbingh både været skadet og gravid.

Sportsdirektør Trine Nielsen fortæller, at klubben i lang tid har haft dialog med Lois Abbingh angående fremtiden, og der har også været et ønske om, at se hvordan bagspilleren kom tilbage efter sin graviditet.