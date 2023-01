Norsk CL-mester løb Odense over ende efter pausen

Odense fra godt med fra start og førte med 6-5. Ikke mindst stregspilleren Rikke Iversen kom godt i gang med tre mål i de første ni minutter.

Det blev dog den sidste fynske føring i kampen, da Vipers fik dog et mindre overtag og frem mod pausen for det meste førte med et par mål. Således også halvvejs, hvor stillingen lød på 15-13.

Odense reducerede straks efter pausen til 14-15, men så fulgte en god Vipers-periode med fire mål i træk, og Odense-træner Ulrik Kirkely kaldte til timeout efter fem minutter, da holdet var kommet bagud med 14-19.

Det hjalp dog ikke synderligt. Vipers fortsatte i sit høje gear, og særligt den svenske venstreback, Jamina Roberts, var flyvende i den periode. Med sit sjette mål på lige så mange forsøg scorede hun til 22-16.