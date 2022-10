- Hun er en spiller med masser af international erfaring fra både landshold og klubhold, hvor hun har vundet masser af guld, og jeg er samtidig sikker på, at hun også uden for banen qua sin personlighed vil bidrage med en masse til truppen.

- Det er derfor en højrefløj, der vil tilføre vores trup både erfaring og vindermentalitet fra øverste hylde, siger sportsdirektør Trine Nielsen.

Efter Champions League-triumfen i 2021 skiftede Malin Aune til CSM Bucuresti i Rumænien.

I Odense bliver hun en del af en klub, der lige nu er tvunget til at investere for at følge med Team Esbjerg, som har hentet store stjerner.