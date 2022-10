Ny Odense-profil sluttede sig til lazarettet i flot CL-sejr

Med stor karisma sørgede hun for, at holdkammeraterne gav alt, og at Odenses angrebsspil blev sat ordentligt op. Sammen med især Maren Aardahl og Tonje Løseth bar hun holdet frem.

Brest halede dog en smule ind, og i de sidste ti minutter begyndte man at fornemme, at kræfterne var ved at slippe op hos Odense.

Derfor blev tempoet trukket ud af det fynske angrebsspil, og det stod hurtigt klart, at Brest ganske enkelt ikke kunne nå at komme tilbage.