Odense Håndbold fik smæk af norsk Champions League-mastodont

Vipers pillede hurtigt spændingen ud af kampen i anden halvleg. Føringen på syv mål bestod længe, og lidt under halvvejs nåede den op på ni.

Med ti minutter igen var holdene adskilt af otte mål, og da Mie Højlund efter et hårdt fald måtte udgå for Odense, forsvandt det sidste håb så småt for det danske mandskab.

Søndag skal det andet danske hold i kvindernes Champions League, Team Esbjerg, ligeledes i aktion mod et norsk hold, når Storhamar venter på udebane.