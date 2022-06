Aalborg besejrede BSH og booker plads i DM-finale

Aalborg kunne dog ikke holde føringen til pause, hvor BSH var foran 12-11 efter et kontrastød i de sidste sekunder.

Hjemmeholdet var længe godt med i kampen i anden halvleg og kom foran 16-14. To mål blev dog den største føring til BSH i kampen, og det er sjældent nok mod et evigt kæmpende Aalborg-mandskab.

Aalborgs Henrik Møllgaard er meget lettet og tilfreds over den samlede sejr over BSH, og modstanderne får også rosende ord med på vejen.

- Det her betyder alt for vores hold. Alle kan se, at vi slider lidt i det i øjeblikket. Men nu kan vi nyde, at de andre stadig har travlt, siger Henrik Møllgaard til TV2 Sport.