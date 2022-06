Det var især den rutinerede Lasse Mikkelsens fortjeneste, at hjemmeholdet kunne gå til pause med en føring på 15-12. Skjern-playmakeren leverede flere vigtige assists og stod selv for en række scoringer.

De grønblusede fortsatte ufortrødent deres dominans i anden halvleg, mens der sneg sig bemærkelsesværdigt mange tekniske fejl ind i fynboernes omgang med bolden.

Med et kvarter tilbage havde Skjern-spillerne kæmpet sig foran med 23-18, og de sydfynske modstandere halsede frustreret efter vestjyderne på måltavlen. Nicolej Krickaus mandskab havde svært ved at få angrebsspillet til at fungere, mens et vestjysk syv-mod-seks-spil blev leveret med stor overbevisning i den modsatte ende.