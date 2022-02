Coronasmitte i Skjern har aflyst håndboldligakamp i Thisted

I Mors-Thy ærgrer man sig over aflysningen. Klubben havde således lagt op til stor fest i Thyhallen, som har været gennem en omfattende ombygning.

Det oplyser de to klubber på deres hjemmesider, hvor det fremgår, at coronasmitte i Skjerns trup er årsag til aflysningen.

- Vi havde glædet os til endelig at skulle spille i den nye hal og foran det håndboldglade publikum i Thisted, og vi er ærgerlige over, at vi må aflyse.

- Men sådan er vilkårene - vi er ikke selv herrer over sygdom, siger direktør Hans Peter Madsen til klubbens hjemmeside.