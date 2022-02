GOG slog Skjern i forårsåbner efter forskrækkelse

Aalborg Håndbold er på andenpladsen med 27 point, mens Skjern er nummer fem med 21 point.

Det så ud til at blive en komfortabel sejr for GOG. Fynboerne kunne gå til pausen foran 14-9 efter at have styret begivenhederne fra start i første halvleg. Der gik seks et halvt minut, før Skjern første gang kom på tavlen.

Men kampen tog hurtigt en drejning i anden halvleg. Her sørgede fire Skjern-mål i træk for, at det hele var åbent igen. Efter små ti minutter udlignede Jesper Konradsson på et straffekast til 15-15, og så tog GOG en timeout.