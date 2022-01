Efter to finalepladser i træk – ved både VM og OL – må Danmarks bedste herrehåndboldspillere nøjes med en kamp om tredjepladsen ved EM. Det kan de takke sig selv og et både klogt og velspillende spansk landshold for.

Mens sejren må føles ekstra skøn for Spanien, der fik revanche for de seneste to tabte semifinaler i Tokyo og Kairo, er nederlaget utvivlsomt en kæmpe skuffelse for både Nikolaj Jacobsen og hans 21 udvalgte boldbegavelser.

For Danmark spillede ikke som Danmark. Angrebsspillet var ofte nervøst, og spillerne virkede periodevis til næsten at have for stor respekt for spaniernes evne til at beskytte eget mål. Tempoet, gnisten og den sidste, skarpe aflevering manglede. Både Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og Mathias Gidsel lavede fejl, man kun sjældent ser fra deres hænder.

Landstrænerens mandskab var storfavoritter til at vinde EM, men allerede fra kampens begyndelse lignede danskerne ikke den flok vindere, de ellers er. Spørg bare Nikolaj Jacobsen. Det hænder i løbet af en håndboldkamp, at han hidser sig mere op, end hvad sundt og rimeligt er. Det ved de fleste, der tænder fjernsynet i løbet af januar, men Jacobsen havde faktisk grund til at være både sur og frustreret i semifinalen.

Gang på gang formåede de forsvarskloge spaniere at lokke trioen i blindgyder. Lykkedes det alligevel danskerne at spille sig fri, stod verdensklassekeeperen Gonzalo Pérez de Vargas i vejen.

Heldigvis for Danmark var Niklas Landin også mødt på arbejde. Han nægtede at lade sin målmandskollega stjæle opmærksomheden, så derfor valgte anføreren at stille sig de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Igen og igen. Niklas Landin var overlegen før pausen, og hans mange, store redninger efterlod næsten et indtryk af, at det danske forsvar var godt indstillet.

Landins parader sørgede for en smal føring, men Danmark havde svært ved at stikke helt af. Nok leverede Mikkel Hansen, der har scoret 12 mål i snit i de seneste fire semifinaler, også et par genialiteter hist og her. De danske fløje var også træfsikre i første halvleg, men Spanien svarede konstant igen og mindede samtlige 7.200 tilskuere om, at de er dobbelte europamestre af en årsag.

Derfor kunne Joan Cañellas udligne kort inde i anden halvleg. Den 35-årige bagspiller er en af de få erfarne kræfter på et hold, der er i gang med et større generationsskifte. Det nye, unge kuld elsker det direkte duelspil, og det havde danskerne svært ved at kontrollere.

Omvendt havde danskerne mere end svært ved at bryde igennem i de små rum. Også Mathias Gidsel. Måske havde vestjyden glemt sin Superman-dragt på hotelværelset, måske er han bare et menneske – uanset forklaringen var spanierne med godt et kvarter igen foran med to scoringer.

Niklas Landin røg på bænken, og landstræneren skiftede ud på flere nøglepositioner i håbet om en ændring af kamprytmen. Men hvad betyder det, når spillet største chancer ikke omsættes til mål? Flere danskere var skyldige i den afgørende fase.

Seks minutter før lukketid øgede Spanien til plus tre, og derfra var det game over for Danmark. Aldrig var der spænding om resultatet. Derfor må Danmark stadig spejde til januar 2012 for at finde den seneste EM-titel.