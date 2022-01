Tre glimt fra EM-semifinalen: Hansen og co. havde sat næsen op efter mere – men særligt to ting gik galt

BUDAPEST I EM-semifinalen tabte håndboldherrerne med fire mål til Spanien. Her er tre glimt fra kampen: 1 Danmark og europamesterskaber er blevet en dårlig cocktail. Engang var det håndboldherrernes favoritturnering, men sådan er det ikke længere. En andenplads, sjetteplads, fjerdeplads, 13. plads og nu maksimalt en tredjeplads. Sådan har udbyttet været for de danske håndboldherrer siden det seneste EM-guld i 2012 i Serbien.

Heller ikke i Ungarn lykkedes det de dobbelte verdensmestre at nå til tops i Europa, og det ærgrede selvsagt landstræner Nikolaj Jacobsen. »Vi har spillet seks kampe, hvor vi mere eller mindre har haft styr på det. Så synes jeg også, at vi spillede en flot kamp mod Frankrig, selvom vi desværre ikke vandt. I dag er jeg selvfølgelig skuffet over, at vi ikke kunne løse tingene bedre. Ellers synes jeg, at vi har spillet en rigtig fin turnering,« sagde han efter kampen. »Nu skal vi være skuffede i dag, for vi havde sat næsen op efter at spille finale. Det skal vi ikke. Vi må hjem og få humør på og samle kræfter, og så er vi klar til på søndag.«

Danmark spiller bronzekamp søndag kl. 14.30.

2 Det danske angrebsspil var langt fra godt nok. Mikkel Hansen vekslede mellem fremragende skud og grimme fejl, og han var på mange måder symbolet på det danske angreb, der aldrig kom i omdrejninger. Stjernen var også særligt skuffet over Danmarks præstation i den del af spillet. Før semifinalen havde Danmark i snit scoret 30,6 mål per kamp. I semifinalen blev det til 25 scoringer. »Vi lavede et par tekniske fejl mere, end vi plejer at lave. Jeg ved ikke, om et skyldtes nervøsitet eller noget andet,« sagde Mikkel Hansen. »Rent offensivt lykkedes vi ikke med vores ting.« Fra sin position i målet kunne Niklas Landin også se sine holdkammerater kæmpe med at finde den rigtige timing og rytme som tidligere i turneringen.

»Jeg er meget skuffet. Skuffet over egen indsats. Vi havde drømt om mere, end det vi leverede i dag i så stor en kamp mod Spanien. Stor cadeau til Spaniens måde at dække op for vores angrebsspil på. Det fik vi aldrig rigtig løst. Det gjorde også udslaget, at Pérez de Vargas over 60 minutter var den bedste målmand,« sagde han.

3 De hurtige kontrascoringer udeblev. I årevis har håndboldherrerne bl.a. været kendt for et hurtigt og effektivt kontraspil. Enten er fløjspillerne blevet fodret med lange afleveringer, eller så er Rasmus Lauge, Mads Mensah eller senest Mathias Gidsel kommet buldrende op ad banen. Kontrafasen er en afgørende del af spillet, og den fungerede slet ikke mod spanierne. Og det på trods af mange redninger fra Niklas Landin i første halvleg. »Ja, desværre, det var også noget vi talte om – at vi skulle give endnu mere los på kontraen. I starten af første halvleg fungerede det, men vi brændte for meget. I anden halvleg var der ikke meget at løbe på. Desværre,« sagde Mathias Gidsel. »Det var de også godt forberedte på. Det var en af nøglerne. Især når man slider i angrebet, skal kontraen fungere, og den gjorde den heller ikke i dag. Det siger måske også noget af kampen,« sagde han.