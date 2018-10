Dansk håndboldprofil er igen tæt på topform efter knæskade

I september 2017 pådrog den danske håndboldspiller Anne Mette Hansen sig en korsbåndsskade i det ene knæ og måtte melde afbud til sidste års VM-slutrunde.

Det var en hård besked for det danske landshold, hvor landstræner Klavs Bruun Jørgensen betegner Anne Mette Hansen som en helt central og vigtig del af holdet.

Nu er hun igen tilbage på landsholdet, og hendes vigtige rolle har hun slået en tyk streg under i det netop overståede Golden League-stævne, hvor hun var blandt de danske topscorere og leverede en stærk indsats.

- Jeg er på vej tilbage. Jeg synes stadig, at jeg mangler noget, men jeg føler mig godt tilpas, siger Anne Mette Hansen.

I Danmarks anden kamp ved Golden League blev playmaker Mia Rej skadet og måtte bæres fra banen, mens hun med tydelige smerter tog sig til sit ene knæ.

Det var hårdt at se på for Anne Mette Hansen, der for et år siden pådrog sig en knæskade i en ligakamp for klubholdet Györ.

- Det er en skræk for alle på banen, fordi det er ens værste frygt, siger hun.

Men Anne Mette Hansen forsøger at lade være med at fokusere på den tidligere skade i knæet, når hun spiller, og husker i stedet på, at hun har gennemført en god genoptræning.

- Det har jeg været glad for, og syv-ni-tretten er der ikke nogen komplikationer efterfølgende.

- Jeg føler ikke, at jeg bruger så meget krudt på at tænke på skaden, for ellers kan jeg ikke gå på banen, hvis jeg hele tiden er bange for at blive skadet, for så bliver jeg skadet, siger hun.

Ved det netop overståede Golden League-stævne, der er en opvarmningsturnering til EM, sluttede Danmark på en tredjeplads efter Norge og Polen og foran Frankrig.

EM starter om to måneder i Frankrig, og her skal Danmark i den første kamp møde Sverige. Senere venter Polen og Serbien også i gruppespillet.