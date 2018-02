Kurven er knækket, men Århus Håndbold holder fast i tilskuertoppen

En større tilstedeværelse i byen, et øget fokus på kommunikation og et større event-setup til hjemmekampene.

Det er blandt årsagerne til, at Århus Håndbold i de seneste år har set tilskuertallet i Ceres Arena stige sæson efter sæson. Faktisk er antallet af fyldte sæder fordoblet fra 2012/2013 til 2016/2017. Men i denne sæson har fremgangen lidt et knæk.

Medmindre Sebastian Henneberg, Torben Petersen og co. sammenlagt trækker lidt over 10.000 tilskuere i arenaen i de sidste tre grundspilskampe mod hhv. Ribe-Esbjerg, Skanderborg og Aalborg, vil det i denne sæson – for første gang i fem år – ikke lykkes aarhusianerne at hæve tilskuergennemsnittet.

Tilskuertal og point Århus Håndbold på hjemmebane i ligaens grundspil 2017-2018: 2.415 tilskuere i snit

10 kampe

9 point 2016/2017: 2.620 tilskuere i snit

13 kampe

16 point 2015/2016: 2.598 tilskuere i snit

13 kampe

17 point 2014/2015: 2.419 tilskuere i snit

13 kampe

17 point 2013/2014: 2.067 tilskuere i snit

13 kampe

20 point 2012/2013: 1.351 tilskuere i snit

13 kampe

14 point

»Vi har manglet de helt store tilskuerkampe, hvor der har været op mod 5.000 mennesker,« indleder Århus Håndbold-direktør Jan Nielsen og forklarer så:

»Samtidig har vi haft et par sene aftenkampe på grund af tv, og det er problematisk for os, når vi står for familieunderholdning. Derudover har vi haft tre weekendkampe, og det er aldrig godt i en større by som Aarhus, hvor der er masser af konkurrence om familiens fritid i weekenden med både skov, strand, byliv og alt muligt andet,« siger direktøren.

At Aarhus Håndbold heller ikke har leveret en perlerække af store præstationer på hjemmebane – blot fire sejre i 10 kampe er det blevet til – kunne også være en forklaring, men det afviser Jan Nielsen.

»Selvfølgelig er man aldrig helt uafhængig af de sportslige resultater, men dato og kamptidspunkt er langt vigtigere. Vores erfaring siger os, at en hverdagskamp ved spisetid er det mest optimale, for så kan den travle børnefamilie nå det hele,« siger han.

Blandt de bedste

Sæsonens snit på 2.415 tilskuere pr. kamp er dog stadig blandt ligaens bedste. Det er kun mestrene og vicemestrene fra henholdsvis Aalborg og Skjern, der har flere tilskuere til hjemmekampene.

»Vi har fået skabt en bund, og det er jeg meget tilfreds med. Vi har formået at være relevante og møde folk, hvor de er. Vi er synlige på medieplatforme, i bylivet, studiemiljøerne og blandt samarbejdspartnere og venskabsklubber,« lyder det fra Jan Nielsen, der har en lille tilskuerdrøm i maven.

»Med de ressourcer, vi har til rådighed, stiler vi efter et snit på lidt over 3.000 tilskuere pr. kamp,« siger han.

Går man fra direktørens plads på tribunen og ned til trænerbænken, er der kun ros at hente fra cheftræner Erik Veje Rasmussen.

»Det er en super hjemmebane. Jeg synes virkelig, at den er rigtig fin. Det hele er godt sat op, og vi har aktive tilskuere. Det er næsten kun gået fremad i de seneste år,« siger Erik Veje Rasmussen, der indrømmer, at Aarhus-holdet ikke har ramt det forventede niveau i alle hjemmekampe.

»Vi har tabt en del dumme kampe på hjemmebane, men der er mange ting i sådan noget. Der er mange tilfældigheder i spil i forhold til at vinde og tabe. Jeg tror ikke, at det har noget med hjemmebanen at gøre. Spillerne er glade for spille i arenaen,« siger Erik Veje Rasmussen.

Det er netop i Ceres Arena, at Århus Håndbold tirsdag aften spiller den tredjesidste hjemmebanekamp i grundspillet. Her kommer slutspilskonkurrenterne fra Ribe-Esbjerg på besøg i en gyserkamp. Sammen med KIF Kolding København, Nordsjælland og Mors/Thy kæmper tirsdagens to hold om de sidste pladser i slutspillet. Tre pladser til fem hold.

»Jeg synes, vi er mentalt godt rustet. Ribe-Esbjerg er et godt hold, og det er en åben kamp. Vi kender vores svære slutprogram, så vi skal lave nogle point, inden vi skal i gang med de sidste kampe,« siger Erik Veje Rasmussen med henvisning til, at aarhusianerne skal møde fire af landets fem bedst placerede hold i grundspillets sidste fire kampe.

»Selvfølgelig er jeg bekymret for slutspillet, men det kan kikse for mange af de hold. Alle kan blive sorteper. Det bliver en spændende slutfase,« siger han.

Århus Håndbold møder Ribe-Esbjerg kl. 18.30 tirsdag aften i Ceres Arena.