Århus Håndbold-direktør skifter rolle og får nyt job

Århus Håndbold skal på jagt efter en direktør.

Jan Nielsen, der siden 2014 har bestridt posten, tiltræder den 1. marts i en stilling som event- og partnerskabschef i DGI.

– Jan har gjort et stort arbejde i de år, han har stået i spidsen for vores administration.

- Vi har i dag et af ligaens højeste tilskuertal, sponsorkredsen vokser, og vi har en velfungerende organisation omkring holdet – både ansatte og en stor kreds af frivillige.

- Dertil kommer, at vi allerede nu har styr på det sportslige set up for de kommende to år og dermed den ønskede kontinuitet, siger bestyrelsesformand Jørgen Noes til Århus Håndbolds hjemmeside.

Jan Nielsen, der tidligere var en profil i målet for klubben, forlader dog ikke Århus Håndbold helt.

Han skal i samarbejde med Peter Bredal være ansvarlig for den sportslige sektor.