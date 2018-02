Scoring i tomt mål i sidste sekund: TTH Holstebro er finaleklar efter gysersejr

Jacob Holm kastede sig ned på knæene og tog sig til ansigtet. Den gjorde ondt. Nederlaget i sidste sekund.

En uforståelig afslutning for det unge stortalent fra Esbjerg, men den perfekte afslutning for de knap 2.000 tilskuere, der havde TTH-blod i årene i Gråkjær Arena lørdag eftermiddag.

Med en Vignir Svarvarsson-scoring i tomt mål i sidste sekund er Final Four-værterne fra Holstebro er nemlig klar til pokalfinale.

Kampen TTH Holstebro - Ribe-Esbjerg 26-25 (15-11) Topscorer TTH Holstebro: Magnus Bramming, 8 Topscorer Ribe-Esbjerg: Jacob Holm, 10 Stillingen undervejs: 2-1, 5-3, 8-4, 11-7, 11-10, 14-11, 18-12, 22-18, 25-25

Det er lidt over ni år siden, at TTH overraskede alt og alt ved at ødelægge en fynsk finalefest. Med eks-landsholdsspilleren Lars Rasmussen som topscorer vandt TTH Holstebro nemlig sin første titel nogensinde, da vestjyderne i 2008 slog GOG med seks mål i pokalfinalen.

Den guldtriumf kan blive gentaget søndag eftermiddag. Her venter GOG atter på TTH Holstebro i dette års pokalfinale – en finale, der har Patrick Westerholms mandskab som en lille favorit, idet finalen vil blive spillet på Holstebro-grund.

TTH-sejren på 26-25 over Ribe-Esbjerg kom i hus takket været Svavarssons scoring, naturligvis, men også via store præstationer fra især Magnus Bramming og Thorbjørn Bergerud.

Sidstnævnte var en skygge af sig selv under EM-slutrunden i Kroatien. Det var han til gengæld ikke lørdag aften i Holstebro. Den kommende Flensburg Handewitt-keeper var decideret modbydelig – især i kampens første kvarter. Han stod med en redningsprocent på 67 og grundlagde reelt set den føring, som holdt kampen ud. De mange redninger omsatte de træfsikre TTH-fløje til scoringer i den modsatte ende. En dygtig keeper og hurtige fløje i kontrafasen, ja, tal lige om en succesfuld gammel traver i tophåndbold.

Ribe-Esbjerg spillede faktisk glimrende, ganske glimrende, men hvad gør det, når selv de største chancer blev misbrugt? Det var stort set kun stortalentet Jacob Holm, der kunne skyde forbi bomstærke Bergerud i første halvleg. Samtidig var dommerparret Madsen og Hermann ikke helt søde ved de undertippede sydvestjyder. Vurderet ud fra lørdagens kendelser vil dommerparret næppe modtage personlige invitationer til Esbjerg Festuge fra den blåklædte spillertrup.

TTH gik til pause med en føring på tre mål, og mens syv brune dinosaurer i røde bluser med sponsortryk dansede rundt på halgulvet i pausen i det, der formentlig skulle være en form for publikumsunderholdning, kunne man spekulere over, hvad Ryan Zinglersen mon gik og tænkte på?

Den nye cheftræner i fusionsklubben havde i de første lidt over 30 minutter været vidne til en kamp med et velspillende TTH-mandskab i teten. Men han havde også set sit eget hold være bagud med 8-4, kæmpe sig hæderligt tilbage til 11-10 for derefter at miste grebet igen og være nede 18-13.

Hvad gør man så som træner i klubbens første pokalsemifinale nogensinde på udebane mod et talstærkt og medlevende publikum, der bar et af ligaens bedste hold frem? Han tog en timeout og sendte egypteren Yehia Elderaa på banen – og iværksatte kort efter syv mod seks-spillet – i håbet om, at de to elementer kunne agere redningskrans.

Redningen – og pokalfinaledeltagelsen – blev det ikke til, men Ribe-Esbjerg blev ved med at tro, drømme og knokle. Helt til det sidste. Kampens profil Jacob Holm udlignede med sit 10. mål til 25-25 syv sekunder før tid, men forlænget spilletid blev det ikke til, da islandske Svavarsson udnyttede, at Ribe-Esbjerg spillede uden målmand.

Marginaler, held og kynisme er ofte forskellen på at være et tophold – og ikke at være det.

Søndagens pokalfinale mellem TTH og GOG spilles kl. 16.00.