Der venter et nordisk brag i Zagreb fredag aften.

Her skal Mikkel Hansen og co. fra Danmark møde Sverige i EM-semifinalen kl. 20.30.

EM-semifinaler Danmark-Sverige

Frankrig-Spanien Semifinalerne spilles fredag aften i Arena Zagreb. Danmark-Sverige spiller kl. 20.30, mens Frankrig-Spanien begynder kl. 18.30.

Det står klart efter onsdagens EM-resultater i Kroatien, hvor de tre øvrige semifinalehold blev fundet efter en håndboldaften af de helt store.

Mens Danmark tog førstepladsen i mellemrundepulje 2 og fik følgeskab til semifinalen af Spanien, der besejrede Tyskland, var der også gang i den i den anden mellemrundepulje.

Sverige besejrede Norge med tre mål, og Frankrig slog derefter Kroatien i den sene kamp. Dermed er værtsnationen ude af turneringen.

Selvom der er en perlerække af dygtige svenskere i den danske håndboldliga, er ikke én eneste svensker med hverdag i Danmark med i EM-truppen.

Bevares, TTH-profilen Viktor Östlund var med i første omgang, men han er blevet skiftet ud til fordel for Johan Jakobssen. Sidsnævnte er i øvrigt en af fire svenske spillere, der tidligere har været forbi dansk håndbold.

Foruden Jakobsson, der var i Aalborg, drejer det sig om Niclas Ekberg (AG København), Frederic Pettersson (Århus Håndbold) og Andreas Palicka (Aalborg Håndbold).

Danmarks landstræner Nikolaj Jacobsen skal dermed møde tre af sine spillere fra Rhein-Neckar-Löwen. Foruden Jerry Tollbring gælder det målmandsduoen Mikael Appelgren og Andreas Palicka.

Danmark mødte Sverige ved både VM i fjor og EM for to år siden. Her blev det til henholdsvis en en sejr på 27-25 og et uafgjort resultat med cifrene 28-28.