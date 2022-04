Kevin Magnussen fik point i sæsonens to første løb, men i det tredje måtte han sande, at der stadig er et stykke op til modstanderne, da han blev nummer 14 i Melbourne, hvor Charles Leclerc (Ferrari) vandt løbet.

Kevin Magnussen startede som nummer 16 og havde brug for lidt held med en safety car, men da den kom, var timingen elendig, og Magnussen måtte endda lide den tort, at han blev overhalet af sin holdkammerat to omgange før slut.