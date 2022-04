Magnussen peger på Vettels uheld som nøgle til pointløst løb

Det hjalp konkurrenterne, der ellers var sat tilbage af deres pitstop.

- Vi tog lidt et sats ved at starte på de hårde dæk ligesom i Jeddah (Saudi-Arabien, red.). Håbet var, at der ikke kom nogen safety car, men det gjorde der både her og i Jeddah, og det ødelægger bare strategien fuldstændig, siger han til Viaplay efter løbet.

Da Magnussen senere selv kørte i pitten, var løbet kørt, selv om dækkene var friske.

- Du kommer så langt bagud, når du så tager dit pitstop, fordi feltet bliver samlet op der. Det er ærgerligt, for der var god fart i den, forklarer han.