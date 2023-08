FC Midtjylland formøblede tre føringer i målfest mod Legia

For anden uge i træk var den unge angrebskomet Franculino i hopla og scorede denne gang to mål, men det var altså ikke nok til at hente en sejr.

FC Midtjylland skal forsøge at spille sig videre i et helt åbent returopgør, der spilles i Polen om en uge.

Fra kampens start forsøgte Legia at tage teten, men FCM’s aggressive pres stressede de polske gæster, der lavede flere fejl i opspillet.

En af disse opspilsfejl gav et FCM-hjørnespark efter 16 minutter, hvor forsvarsklippen Juninho flot steg til vejrs og headede FCM foran 1-0.