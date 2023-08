United åbnede sæsonen med sejr trods mangelfuld indsats

Christian Eriksen startede på bænken og kom på banen midtvejs i anden halvleg, mens det småskadede sommerindkøb Rasmus Højlund var ukampdygtig.

Danskerne kunne fra sidelinjen se Wolverhampton være tættest på at tage føringen i første halvleg, hvor Matheus Cunha var mest iøjnefaldende.

Brasilianeren slap igennem efter lidt over en halv time, og fra en lidt spids vinkel sparkede han snert forbi den fjerneste opstander.

Det hang ikke sammen for Manchester United, som var for langsomme i tanke og handling til at sætte Wolverhampton under et kontinuerligt pres.