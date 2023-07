FCM kom godt fra land med åbningssejr mod Hvidovre

Efter pausen fortsatte midtjydernes massive spilovertag. Og efter 56 minutter gav det pote, da venstrebacken Paulinhos millimeterpræcise indlæg fandt Cho Gue-sung, der headede 1-0-føringen ind i sin debut.

Trods føringen fortsatte FCM med at presse på, og efter 64 minutter var kantspilleren Aral Simsir tæt på at fordoble føringen på et langskud. Men Djukic fik blokeret afslutningen.

Mod slutningen af kampen forsøgte Hvidovre at lægge et afsluttende tryk på FC Midtjyllands defensiv, men gæsterne formåede ikke at skabe nogle store målchancer.

Derfor endte det med en åbningssejr på 1-0 til FCM.