Horsens har solgt forsvarstalent til Brian Priskes Sparta Prag

- Vi ser det som en stor cadeau, at vi har formået at sælge til en klub som Sparta Prag, der netop har vundet mesterskabet og har tradition for at spille med i toppen af rækken og i europæisk fodbold.

- James var en spinkel og genert gut, da han trænede med som 17-årig, og det er fantastisk at se den udvikling, han har gennemgået til at være en voksen mand med selvtillid på og uden for banen, siger Niels Erik Søndergård.

Ingen af klubberne oplyser, hvor lang en kontrakt James Gomez har fået i Sparta Prag. Tjekkerne skriver dog, at aftalen med gambieren er langvarig.