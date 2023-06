AC Horsens-anfører indstiller karrieren efter nedrykning

- Det er et eventyr, der er slut nu, og det er nok ikke helt gået op for mig endnu, for det er meget nyt, men jeg er meget overvældet af følelser, tanker og spørgsmål, siger Drachmann i pressemeddelelsen.

Han fortsætter i klubben i en anden rolle, som ikke er nærmere specificeret.

- Når folk hører mit navn, så bliver jeg identificeret med en fodboldspiller, og det er der ikke noget dårligt ved, men det er slut nu for mig og min familie. Jeg skal lige finde fodfæste i det, for det er meget specielt, men det vigtigste er at sige tak for oplevelserne. Jeg er meget stolt og glad for, at jeg har udlevet min drøm, siger Drachmann.