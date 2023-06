Hjulmand betragter Daramy-historie som storm i et glas vand

Ifølge netmediet skulle Hjulmand have sagt til Daramy, at han kun opfyldte 2 ud af 12 kriterier for, hvad Hjulmand ser i en god landsholdsspiller. Den meget konkrete beskrivelse kan landstræneren ingenlunde genkende.

- Det er helt forkert, at jeg har sagt, at han opfylder 2 ud af 12 kriterier for at spille på landsholdet. Jeg har sagt til ham, at han har områder, hvor han har absolutte spidskompetencer, og der er områder, hvor han kan blive bedre.

- Det er ikke et forsøg på at gøre nogen til en syndebuk, at jeg har sorteret ham fra.

- Jeg føler, at han er blevet sorteret fra, som jeg har gjort mange gange før med spillere, når jeg har udtaget flere end de 23 spillere, som må være med i en kamptrup, siger Hjulmand.