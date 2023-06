Kasper Hjulmand har sendt Mohamed Daramy hjem fra landsholdet

Yussuf Poulsen og Alexander Bah var begge fravalgt til truppen mod Nordirland efter at have haft et lille fysisk efterslæb. De er begge med i Slovenien og klar til kamp.

- Yussuf Poulsen ser godt ud, og han er klar til at spille. Han er vigtig for holdet, og han blev bedre og bedre i løbet af foråret. Man ved, at man får en indsats med Yussuf på banen, for der er bund i de ting, han gør.

- Han har altid den rette indstilling i presspillet, og han forstår spillet og holdet.

- Alexander Bah er også klar, siger Hjulmand.

Mandagens EM-kvalifikationskamp mellem Slovenien og Danmark begynder klokken 20.45.