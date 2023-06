Pierre-Emile Højbjerg, 17 år, 2013:

»Jeg var jo skideheldig, synes jeg selv. Selvom det var lidt svært at sige, da jeg var i det. Men når jeg kigger tilbage, var jeg privilegeret og heldig at få lov til i en ung alder at dele omklædningsrum med meget dygtige spillere i Bayern München. Og se, hvordan de gjorde det, og hvordan de prægede sig selv og deres omgivelser. Jeg fik virkelig suget til mig. De kom fra forskellige kulturer og lande, de havde alle sammen deres egen facon og kant, men de kunne kombinere det og skabe et maskin- og betonstærkt hold.«