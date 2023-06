AGF leverede et mirakel, vandt bronze, og så gik stadion amok

På lægterne i Aarhus forsøgte tilskuerne så godt de kunne at løfte deres hold på banen, men det så medtaget ud, hvilket bedst blev eksemplificeret, da Mikael Anderson måtte udgå for AGF efter 55 minutters spil.

Drømmen om bronze så for alvor ud til at briste, da Mathias Kvistgaarden sendte bolden i nettet til 3-0 for Brøndby. Selv hvis Viborg i Farum nu kom bagud, ville bronzen stadig glippe for AGF, da det nu var midtjyderne, der havde den bedste målscore.

Nu skulle der et mirakel til i Aarhus, og måske en flig af det kom, da Jelle Duin hamrede bolden op i nettaget efter et velplaceret indlæg. Nærmest samtidig i Farum brændte FC Nordsjælland en enorm chance.

Men AGF var ikke færdig. Presset mod Brøndbys mål blev pludselig massivt, og da Kevin Mensah tog armen til hjælp for at forhindre et AGF-mål, fik han rødt kort, og AGF efter en lang VAR-seance fik straffespark..., som Patrick Mortensen sendte i nettet. Stadion var på den anden ende. Få minutter forinden havde Brøndbys fans råbt efter et fjerde mål til deres hold. Nu stod der 2-3, og råbene stillede af.

Men for AGF’erne var jublen først lige begyndt. Man skal passe på med at bruge ordet mirakel, men da Jelle Duin sendte bolden i nettet til 3-3, var mirakel det eneste ord, man kunne bruge.

For 27 år siden sendte Mogens Krogh, en brøndby målmand, mesterskabet til Brøndby efter at være kommet bagud 1-3 i Aarhus. Nu var situationen vendt om. AGF leverede comebacket. I Farum reddede FCN målmand Andreas Hansen en Viborg-chance på stregen.

Derefter fulgte det afsluttende fløjt. AGF vandt bronzemedaljen på sidste spilledag.