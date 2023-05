Silkeborg dukkede Horsens sent og sikrede sig overlevelse

Silkeborg IF har haft et resultatmæssigt skuffende forår, men midtjyderne er nu sikret mod nedrykning.

Det står klart efter 1-0 over hos Horsens fredag aften, hvilket samtidigt betyder, at Horsens er i akut nedrykningsfare inden sine sidste to kampe.

Andreas Oggesen blev matchvinder i overtiden, efter en intens kamp med mange hårde dueller, men uden særligt mange chancer. Silkeborg fik to scoringer annulleret for offside inden forløsningen efter 93 minutter.