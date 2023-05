Tidligere landsholdsanfører Per Røntved er død

Hans fodboldkarriere begyndte i Brønshøj. Han spillede for den københavnske forstadsklub, da han i 1972 deltog i den olympiske fodboldturnering.

I oktober samme år skiftede han til vesttyske Werder Bremen, og senere blev han kåret til årets fodboldspiller i Danmark.

Han blev i Werder Bremen i syv år, og danskeren blev regnet for en af de bedste udlændinge i ligaen, men hans Bremen-afsked forløb ikke uden dramatik.

I sin selvbiografi ”Fodbold på Vrangen”, der udkom i 1979, påstod Røntved, at flere af hans holdkammerater jævnligt anvendte forbudte medikamenter for at kunne klare de ubarmhjertige fysiske krav i professionel fodbold.

Og hans kritik af Danmarks daværende landstræner, Kurt Nielsen, skabte røre under hjemlige himmelstrøg.

Fra efteråret 1979 var Røntved tilbage i dansk fodbold. Han overtog en sportsforretning i Randers og rykkede ind på det lokale 2.-divisionshold - Danmarks dengang næstbedste række.

En kort overgang syntes han ude af billedet i landsholdssammenhæng, men blev igen stamspiller og anfører under Sepp Piontek, som han også kendte fra Werder Bremen.

I en alder af næsten 34 år opsøgte Per Røntved sit sportslige otium i den amerikanske indendørs liga, hvor han i to perioder repræsenterede klubben Wichita Wings. Indimellem spillede han i efteråret 1983 nogle måneder for Hvidovre i den bedste række.

I 2011 blev Per Røntved indlemmet i dansk fodbolds Hall of Fame sammen med Sepp Piontek. På det tidspunkt var kun seks andre enkeltpersoner samt Dynamitholdet og 1992-holdet en del af Hall of Fame.