Pelés forgyldte grav er nu åben for offentligheden

Her kan besøgende fans se frem til at møde to gyldne statuer af O Rei, som betyder kongen.

Pelés jordiske rester hviler i en stor gylden gravhvælving udstillet i midten af et 200 kvadratmeter stort rum med kunstgræs på gulvet.

- Det overgik mine forventninger. Det er et virkelig smukt sted, siger Ronaldo Rodrigues, en 44-årig forretningsmand, der stod forrest i køen for at besøge graven sammen med sin kone.

- Jeg håber, at en masse turister vil komme forbi og lære lidt om Pelés historie, og hvordan han repræsenterede Santos, Brasilien og hele verden, siger Ronaldo Rodrigues.