Smal sejr fastholder Bayerns fordel i tysk guldræs

Sådan én opstod lidt tilfældigt efter en god times spil. Sadio Mané fandt Jamal Musiala med et indlæg, og derfra boblede bolden videre til Serge Gnabry, der i fri position bragte Bayern foran.

Det var en kold dukkert for Werder Bremen, der primært var kommet på banen for at forsvare sig og for femte kamp i træk var uden topscorer Niclas Füllkrug.

Det var da også ret sparsomt, hvad Jens Stage og co. fik kreeret i nærheden af Bayerns mål. Og efter 73 minutter gik det galt igen.

Indskiftede Leroy Sané blev sendt afsted med en dyb aflevering og scorede til 2-0 fra en halvspids vinkel.