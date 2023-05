I Aalborg synger de på stadion, når behovet er størst 

»Hallo, du dér, hallo!«

En midaldrende mand i jeans og gul AC Horsens-bluse med nummer 44 bag på og navnet Brock-Madsen (han spillede i klubben for et par år siden) stavrede afsted hen over parkeringspladsen bag Aalborg Portland Park. I hånden havde han en tom halvliters dåseøl, da han blev råbt an.

»Der kommer 500 AaB-fans denne vej om lidt, så du skal lige…,« råbte en steward i gul vest, men inden formaningen var tilendebragt, havde AC Horsens-tilhængeren sagt, at han »skulle ud at købe en ny dåsebajer«. Kl. 10.35 søndag formiddag, velkommen til bundkamp i Superligaen.