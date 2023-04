Desperate Lyngby henter livsvigtig sejr over Horsens

Det lignede ellers længe, at opgøret skulle ende 1-1 efter en desperat kamp for at nedbryde Horsens-forsvaret. Det var tydeligt at se på spillet, at der var vigtige point på højkant.

Med 20 minutter tilbage af opgøret dukkede Lyngby-anfører Marcel Rømer dog op og genoplivede holdets overlevelseshåb med en flot scoring til 2-1.

Sejren betyder også, at Lyngby ikke ligger sidst i tabellen længere, da AaB nu er blevet overhalet med et point.

Fra kampens start trykkede Lyngby hårdt på, og det resulterede i mange hjørnespark til holdet.