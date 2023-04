AC Horsens tog vital sejr i Silkeborg

Heroisk forsvarskamp

Glæden for Kent Nielsens tropper var dog kortvarig, og kort efter bragte Moses Opondo igen Horsens foran med et fladt hug, som Silkeborg-målmand Nicolai Larsen ikke kunne komme i vejen for, efter en nedfaldsbold.

Som kampen skred frem, kunne det godt mærkes på tændingsniveauet, at Horsens kæmpede mod nedrykning, mens Silkeborg ifølge træner Kent Nielsen omvendt kunne bruge kampen som »god træning« til at spille mod lavtstående forsvarshold.

Silkeborg fastholdt et solidt tryk på udeholdet og truede flere gange et heroisk kæmpende udehold, der med næb og kløer gjorde alt for at holde stand.

Det lykkedes akkurat, og Den Gule Fare – denne gang i gråt – tog en vital sejr på en svær udebane.