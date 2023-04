Silkeborg afværgede Sønderjyskes kupforsøg i pokalen

På forhånd var der ellers ikke lagt op til spænding. Superligaklubben havde vundet 2-0 i Haderslev, og hjemme på eget kunstgræs har silkeborgenserne for vane at være i kontrol.

Sønderjyderne viste dog hurtigt, at de også behersker at spille på plastikunderlaget.

Efter 25 minutters spil måtte Silkeborg-keeper Nicolai Larsen diske op med en stor redning, da Maxime Soulas fik lov til at heade på mål fra nært hold.

Målmanden skal dog ikke roses for sit indgreb en håndfuld minutter senere. Nicolai Larsen burde have grebet et indlæg, men tabte i stedet bolden foran Jose Gallegos, der spillede Orri Oskarsson fri til en let scoring.