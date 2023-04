Viborg er ikke et hold, der går i panik i slutfasen, og det lykkedes at presse AaB tilbage. Med 10 minutter tilbage var Viborg blot et frelsende AaB-hoved på målstregen fra at score til 2-0. Omvendt gav de grønnes pres AaB muligheder i kontrafasen. Men ved flere lejligheder formøblede Allan Sousa muligheden for at aflive spændingen.

Selv om det holdt hårdt, så holdt det. AaB’s spillere kastede sig i bedste ishockey-manér på tværs af eget felt og afværgede de sidste Viborg-krampetrækninger og avancerede til semifinalen.

»Vi taber, men jeg synes langt hen ad vejen, at præstationen er mere end godkendt. Det vigtigste var, at vi gik videre over to kampe. Vi har set solide ud i de seneste to kampe, og det har vi manglet igennem sæsonen,« sagde AaB’s Younes Bakiz efter kampen til TV3 Sport.