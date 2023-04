Braithwaite scorede niende sæsonmål i Espanyol-dukkert

Kun otte spillere har været på pletten oftere end danskeren i denne sæsons La Liga. Blandt andre Barcelona-stjernen Robert Lewandowski, der har lavet 15 mål, og Joselu, der er Espanyols topscorer med 12 mål.

Danskeren havde ikke gjort sig specielt bemærket, inden han fra tæt hold efter 74 minutter sendte Javi Puados hovedstødsoplæg over stregen.

Forinden havde Arnau Martinez på fremragende vis flugtet Girona på 1-0 i starten af en hæsblæsende anden halvleg.

Efter Braithwaites udligning ramlede korthuset for Espanyol. Sergi Gomez fik et direkte rødt kort for en sen tackling, og Fernando Calero begik et straffespark, som den uruguayanske veteran Cristhian Stuani omsatte til 2-1.