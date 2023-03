AaB-spillere betaler fansenes tur til vital udekamp

AaB’s spillere har haft svært ved at levere gode resultater på banen, men uden for banen forsøger de at betale fansene tilbage for opbakningen.

Når AaB søndag spiller en yderst vigtig bundkamp ude mod AC Horsens i Superligaen, bliver det med et stort følge fra Aalborg, og en del af dem bliver billigt transporteret frem og tilbage mellem de to byer.