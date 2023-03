Hvis spillerne fra RB Leipzig får mareridt om Erling Haaland i nat, er der ikke noget at sige til det.

Det norske fænomen gik tirsdag aften målamok med fem scoringer i Manchester Citys ydmygende sejr på 7-0 hjemme over tyskerne i Champions Leagues ottendedelsfinale.

Med et hattrick fra nordmanden i første halvleg og to fuldtræffere efter pausen spillede han en nøglerolle i den samlede sejr på 8-1 over to kampe.