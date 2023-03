Inter sendte Porto ud i mørket

Man havde ikke været alvorligt tæt på at tage føringen i kampen trods nogle afslutninger på kontraangreb, men omvendt havde man heller ikke været voldsomt presset i den anden ende. Defensiven fungerede.

Det gjorde den også efter pausen, men det kostede på kræfterne at holde fortet. Kramper og skader kom i de sidste 20 minutter hos italienerne, og den i forvejen lidt uskønne kamp blev ikke smukkere, som tiden gik.

Portos desperate jagt blev stresset, mens Inter dygtigt arbejdede tid af uret og holdt bolden ude af eget straffesparksfelt.

Først dybt inde i tillægstiden fik Porto etableret et voldsomt pres mod Portos mål. Inden for et minut måtte både stolpe, overligger og Inter-keeper André Onana hjælpe til for, at Porto ikke fik tvunget duellen i forlænget spilletid.