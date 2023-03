United bankede Betis og fik oprejsning efter blamage

Skampletten fra 0-7-nederlaget til Liverpool blev hvert fald delvist vasket væk for Manchester United torsdag.

Her var Real Betis på besøg på Old Trafford i ottendedelsfinalen i Europa League. United fik vist, at blamagen mod ærkerivalen søndag måske blot var et momentant kollaps. Det endte nemlig med en forløsende sejr på 4-1 over de spanske gæster.